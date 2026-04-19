Nella notte, un ramo di circa 15 metri si è staccato da un pino domestico nel giardino di una scuola nella zona di Coverciano, a Firenze. L’area era vuota e chiusa al momento dell’incidente. Dopo l’episodio, è stato deciso di abbattere l’albero per motivi di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento. La scuola ha comunicato che i lavori di rimozione saranno eseguiti nelle prossime ore.

Firenze, 19 aprile 2026 – Questa notte è caduto un ramo da un pino domestico (Pinus pinea) nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a Campo di Marte, mentre la scuola e il giardino erano chiusi e vuoti. Il ramo è crollato da una pianta con un tronco di 58 centimetri e con altezza 11-15 metri. Sul posto sono intervenuti subito i tecnici della direzione Ambiente e i vigili del fuoco per la rimozione del ramo. La pianta risulta in classe di pericolosità C ( moderata ), e durante l’ultimo controllo eseguito dal professionista incaricato il il 21 luglio scorso, non era stato disposto nessun intervento di potatura, con prossimo controllo previsto il 21 luglio 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ramo di 15 metri crolla nel giardino della scuola: l’albero ora sarà abbattuto

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