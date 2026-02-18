Albero si spezza e crolla su via Genova strada chiusa | FOTO

Un albero si è spezzato e ha travolto una parte di via Genova a Viterbo, causando la chiusura totale della strada. Il cedimento è avvenuto durante un temporale forte, che ha indebolito i rami e le radici dell’albero. Per precauzione, le autorità hanno bloccato il traffico e stanno valutando i lavori di rimozione. Nessuno è rimasto ferito, ma alcuni passanti sono stati fatti allontanare dall’area. La strada resterà chiusa fino a quando non saranno completate le operazioni di messa in sicurezza.

Un albero si è spezzato improvvisamente ed è crollato su via Genova a Viterbo, bloccando completamente la circolazione. L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 18 febbraio, all'altezza del pub Toto's. Tronco e rami hanno occupato l'intera carreggiata, rendendo impossibile il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia. Fortunatamente non si registrano feriti e non risultano danni alle auto in transito o in sosta. Sul posto l'intervento dei soccorritori per mettere in sicurezza l'area e avviare le operazioni di rimozione dell'albero, con l'obiettivo di liberare la strada e consentirne la riapertura nel più breve tempo possibile.

