Durante la puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha fornito una spiegazione sulla vera identità di Abelarda Prunotti, ma questa versione non ha convinto tutti i presenti. La trasmissione ha registrato il record stagionale di ascolti, con più di due milioni di telespettatori che hanno seguito l’episodio. La discussione sulla figura di Prunotti ha attirato l’attenzione del pubblico, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla serata.

Il Grande Fratello Vip continua ad intrattenere il pubblico italiano. La puntata del 5 maggio ha ottenuto il record stagionale di ascolti con oltre 2 milioni di telespettatori. Grande protagonista della serata è stata Alessandra Mussolini che è stata eletta come seconda finalista del reality show. Nel corso della puntata, Ilary Blasi ha voluto fare luce sul soprannome che Marco Berry ha dato all'ex deputata europarlamentare. La conduttrice ha chiesto al mago cosa significasse Abelarda Prunotti. Di qui, è arrivata la reazione di Marco Berry che ha dichiarato nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip: "Ho cominciato a pensare che, per far innervosire Alessandra, e per non insultarla con parolacce, la cosa migliore fosse toccarla sul suo ego.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Marco Berry rivela chi è Abelarda Prunotti: la spiegazione non convince

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