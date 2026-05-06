Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa ieri 5 maggio, Marco Berry ha rivelato che Abelarda Prunotti non esiste e che si tratta di un personaggio inventato da lui sul momento. Berry ha ammesso di aver creato il personaggio per scherzare con Alessandra Mussolini e provocare una reazione. Dopo la confessione, il pubblico ha manifestato dubbi sulla veridicità della storia, non credendo alla versione fornita dall'ospite.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda ieri 5 maggio, Marco Berry ha finalmente svelato chi è Abelarda Prunotti e ha ammesso che è un personaggio inesistente, inventato da lui sul momento per prendere in giro Alessandra Mussolini e farla arrabbiare. Incalzato dalla conduttrice Ilary Blasi, Berry ha detto “Se io vi svelo chi è, se vi dico il vero nome e cognome di questa signora, poi perdo il gioco” poi ha spiegato che Abelarda è un nome che suona simile ad Alessandra, mentre per Prunotti si sarebbe ispirato ad una tipologia di vini, il Prunotto, che effettivamente esiste. “Ho cominciato a pensare che, per far innervosire Alessandra, e per non insultarla con parolacce, la cosa migliore fosse toccarla sul suo ego.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Abelarda Prunotti esiste davvero? La verità di Marco Berry al GF Vip (ma il pubblico non gli crede)

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