Nella puntata di martedì 5 maggio del Grande Fratello Vip sono state pubblicate le consuete pagelle, con alcune valutazioni che hanno attirato l’attenzione. Tra i giudizi più discussi ci sono quelli sulla conduttrice e sui concorrenti, con alcune preferenze e critiche espresse dai giudici e dai partecipanti. La serata si è conclusa con urla e momenti di tensione tra gli inquilini, mentre alcuni personaggi sono stati al centro delle discussioni e delle valutazioni del pubblico.

Roma, 5 maggio 2026 - Ecco le pagelle della puntata di martedì 5 maggio del Grande Fratello Vip. Francesca Manzini: voto Gatto che si morde la coda. Mi dispiace tanto. Sono veramente dispiaciuta per il suo personaggio. Perché quello del Grande Fratello Vip 2026 avrebbe potuto essere un palcoscenico nel quale mostrare il proprio talento e le proprie doti, un trampolino verso nuove occasioni di lavoro nel mondo dello spettacolo. In realtà continuo a domandarmi chi sia il personaggio Francesca Manzini e cosa possa dare alla tv italiana. Più che scenate, bugie e qualifiche millantate - “Sono una coreografa” - come concorrente e personaggio non è riuscita a dare a questo Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello Vip: Berry, basta con Abelarda Prunotti. Manzini gatto che si morde la coda, Elia e Mussolini regine tra le urla

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