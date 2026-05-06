Grande Fratello Vip 5 maggio | Alessandra Musssolini seconda finalista in nomination quattro concorrenti

Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 5 maggio, è stata annunciata la seconda finalista, che è Alessandra Mussolini. Quattro concorrenti sono stati messi in nomination. La serata ha visto anche altre dinamiche e decisioni all’interno della casa. La finale si avvicina e il pubblico aspetta di scoprire chi altri accederà alla fase conclusiva del reality.

Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 5 maggio è stata decretata la seconda finalista, si tratta di Alessandra Mussolini. In nomination, a rischio eliminazione, quattro concorrenti: Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Adriana Volpe e Marco Berry.🔗 Leggi su Fanpage.it Grande fratello vip 2026 | secondo finalista | ecco chi sta vicendo al televoto | Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 5 maggio: Adriana Volpe seconda finalista, dietro Alessandra MussoliniIl Grande Fratello Vip entra nel vivo e il televoto del 5 maggio 2026 si preannuncia decisivo per la scelta del secondo finalista. Leggi anche: Grande Fratello Vip, eliminata Blu: Adriana, Alessandra, Lucia e Antonella in nomination per la prima finalista Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni di martedì 5 maggio; Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello VIP: Giorno 49, Canale 5 ore 13:40 Video; Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la seconda finalista, tensione Alessandra Mussolini. Sondaggi e cosa vedremo stasera. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 5 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiTorna il Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi: chi sarà il secondo finalista di questa edizione? La diretta del 5 maggio su Canale 5. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 5 maggio, quattordicesima puntataVediamo tutto quello che è successo nella puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda martedì 5 maggio con le ultime news. superguidatv.it Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini vola in finale: il testa a testa con Adriana Volpe - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com