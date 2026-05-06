Il Grande Fratello Vip di questa sera si conclude con due donne in finale, tra cui spicca Alessandra Mussolini. Nella puntata di oggi, sono stati annunciati anche i nuovi nominati e le due finaliste sono state selezionate tra le concorrenti rimaste. La partecipazione maschile in questa edizione non ha ottenuto particolare risalto rispetto a quella femminile. La puntata si è concentrata sui vari eliminati e sulle dinamiche tra i concorrenti.

Roma, 5 maggio 2026 - La seconda finalista - inevitabilmente una donna, visto che in questa edizione gli uomini non si stanno distinguendo in maniera particolare - e nuovi nominati. Oltre alle consuete polemiche. La puntata di martedì 5 maggio del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da momenti destinati a fare discutere. Ecco cosa è successo nel reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La seconda finalista. Chi è Abelarda Prunotti. Marco Berry contro Francesca Manzini. Alessandra Mussolini al centro. La seconda finalista. Ad essere andati al televoto alla fine dell’ultima puntata sono stati Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Francesca Manzini e Marco Berry.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 5 maggio, le due nemiche in finale: passa anche Alessandra Mussolini. La verità su Abelarda Prunotti

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, le anticipazioni di martedì 5 maggio; Grande Fratello VIP: Giorno 41, Canale 5 ore 13:45 Video; Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la seconda finalista, tensione Alessandra Mussolini. Sondaggi e cosa vedremo stasera.

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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com