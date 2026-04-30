Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha rivolto ad Alessandra Mussolini il soprannome Abelarda Prunotti, successivamente ripetuto da altri partecipanti. La Mussolini aveva chiamato Berry Nosferatu, e questa battuta ha portato a un nuovo nomignolo che ha spopolato tra i concorrenti e il pubblico sui social. La vicenda ha suscitato curiosità sui motivi dietro il soprannome e sulla reazione della diretta interessata.

Tutti si stanno chiedendo chi sia Abelarda Prunotti, il soprannome che Marco Berry ha dato ad Alessandra Mussolini dopo che lei l'ha chiamato Nosferatu. Il mago ha dichiarato: "Io faccio quello che voglio, tu per due giorni mi hai chiamato Nosferatu e tu per me sei Abelarda." L'ex deputata europarlamentare ha quindi iniziato ad indagare per scoprire cosa significasse il soprannome dato da Marco Berry. Ad un certo punto è intervenuta Adriana Volpe, che ha detto che secondo lei Abelarda Prunotti è esistita davvero e che ha portato per tutta la vita il cognome del marito. Alessandra Mussolini ha quindi chiesto una spiegazione al concorrente del Grande Fratello Vip, che ha troncato il discorso: "Non te lo dirò mai chi è.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Abelarda Prunotti, il soprannome dato ad Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip

Alessandra Mussolini e quel nomignolo che rimanda al fascismo: vergogna al GF, squalifica in vista

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Ok, Abelarda Brumotti non esiste, esiste solo lei: ABELARDA! E come dar torto a MARCO Signori e signore ecco a voi mussa detta ABELARDA! Uguale! #GFVIP INTANTO VOTATE ADRIANA! #adryfox #antofox #antonellaelia #adrianavolp x.com