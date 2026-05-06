Il 5 maggio si è conclusa la puntata del Grande Fratello Vip, con due concorrenti femminili che sono arrivate in finale. Tra queste, è stata annunciata anche la presenza di Alessandra Mussolini. In questa edizione, gli uomini non hanno raggiunto un livello di distinzione elevato, portando alla finale due donne. Sono stati inoltre annunciati nuovi nominati e eliminazioni. Una delle concorrenti, Abelarda Prunotti, è al centro di curiosità per il suo percorso nel reality.

Roma, 5 maggio 2026 - La seconda finalista - inevitabilmente una donna, visto che in questa edizione gli uomini non si stanno distinguendo in maniera particolare - e nuovi nominati. Oltre alle consuete polemiche. La puntata di martedì 5 maggio del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da momenti destinati a fare discutere. Ecco cosa è successo nel reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La seconda finalista. Chi è Abelarda Prunotti. I nominati. Marco Berry contro Francesca Manzini. Alessandra Mussolini al centro. La seconda finalista. Ad essere andati al televoto alla fine dell’ultima puntata sono stati Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Francesca Manzini e Marco Berry.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 5 maggio, le due nemiche in finale: passa anche Alessandra Mussolini. Chi è davvero Abelarda Prunotti

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