Grande Fratello Vip 5 maggio chi è davvero Abelarda Prunotti Le due nemiche in finale | passa anche Alessandra Mussolini

Nella serata del 5 maggio 2026, si è conclusa la finale del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti finalisti, una donna ha ottenuto il passaggio in finale, mentre altri sono stati nominati nelle ultime settimane. Tra le protagoniste della puntata ci sono state Abelarda Prunotti, di cui si è parlato molto, e Alessandra Mussolini, che ha ottenuto l'approvazione del pubblico. La competizione ha visto anche l'eliminazione di alcuni partecipanti e la conferma di altri.

Roma, 5 maggio 2026 - La seconda finalista - inevitabilmente una donna, visto che in questa edizione gli uomini non si stanno distinguendo in maniera particolare - e nuovi nominati. Oltre alle consuete polemiche. La puntata di martedì 5 maggio del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da momenti destinati a fare discutere. Ecco cosa è successo nel reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La seconda finalista. Chi è Abelarda Prunotti. I nominati. Marco Berry contro Francesca Manzini. Alessandra Mussolini al centro. La seconda finalista. Ad essere andati al televoto alla fine dell’ultima puntata sono stati Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Francesca Manzini e Marco Berry.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 5 maggio, chi è davvero Abelarda Prunotti. Le due nemiche in finale: passa anche Alessandra Mussolini Notizie correlate Grande Fratello Vip 5 maggio, le due nemiche in finale: passa anche Alessandra Mussolini. Chi è davvero Abelarda PrunottiRoma, 5 maggio 2026 - La seconda finalista - inevitabilmente una donna, visto che in questa edizione gli uomini non si stanno distinguendo in maniera... Grande Fratello Vip 5 maggio, le due nemiche in finale: passa anche Alessandra Mussolini. La verità su Abelarda PrunottiRoma, 5 maggio 2026 - La seconda finalista - inevitabilmente una donna, visto che in questa edizione gli uomini non si stanno distinguendo in maniera... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, le anticipazioni di martedì 5 maggio; Grande Fratello VIP: Giorno 41, Canale 5 ore 13:45 Video; Grande Fratello Vip, anticipazioni: ecco la seconda finalista, tensione Alessandra Mussolini. Sondaggi e cosa vedremo stasera. Grande Fratello Vip 5 maggio, le due nemiche in finale: passa anche Alessandra Mussolini. La verità su Abelarda PrunottiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata del 5 maggio 2026: nomination e quello che è successoQuesta sera, martedì 5 maggio 2026, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip: insieme alla conduttrice Ilary Blasi ... alfemminile.com La tensione nella casa del Grande Fratello Vip ha raggiunto uno dei suoi momenti più delicati, con il televoto che ha iniziato a delineare in modo sempre più chiaro i destini dei concorrenti in gara per un posto in finale. - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com