Grande Fratello Vip eliminata Blu | Adriana Alessandra Lucia e Antonella in nomination per la prima finalista

Nella nona puntata del Grande Fratello VIP, Blu Barbara Prezia è stata eliminata. Per la prima finale, quattro concorrenti sono in nomination: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. La puntata ha visto anche altri momenti di confronto tra i partecipanti, ma il focus principale è stato l’eliminazione di Blu e la corsa verso la finale.