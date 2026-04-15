Grande Fratello Vip eliminata Blu | Adriana Alessandra Lucia e Antonella in nomination per la prima finalista
Nella nona puntata del Grande Fratello VIP, Blu Barbara Prezia è stata eliminata. Per la prima finale, quattro concorrenti sono in nomination: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. La puntata ha visto anche altri momenti di confronto tra i partecipanti, ma il focus principale è stato l’eliminazione di Blu e la corsa verso la finale.
Grande Fratello VIP, nona puntata: Blu Barbara Prezia è stata eliminata. In nomination per decretare la prima finalista ci sono quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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