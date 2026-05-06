Grande Fratello Vip 2026 lo scontro tra Alessandra Mussolini e Marco Berry | è una persona che non mi piace | Video Mediaset

Durante il reality Grande Fratello Vip 2026 si è verificato un nuovo scontro tra Alessandra Mussolini e Marco Berry. I due hanno scambiato battute e frecciate, manifestando chiaramente il loro risentimento reciproco. Le tensioni tra i concorrenti sono visibili e si sono manifestate più volte nel corso delle ultime ore di trasmissione. La situazione ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei media che seguono da vicino l’evolversi del confronto.

Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2026 tra Alessandra Mussolini e Marco Berry. Tra i due non scorre buon sangue tra frecciate e battutine e non perdono occasione per rimarcarlo nella casa. Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026: “Marco Berry non mi piace”. Dopo il duro scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini, Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 ha preso una posizione netta contro l’ex inviato de Le Iene. “ A me non è piaciuta la scena. Quando si supera la misura, si supera. Marco cova e dice delle cose che altro non dicono e lo fa a ragion veduta. E’ una persona che a me non piace, Francesca anche se ha fatto la patetica e vittima è una persona sincera che non andava attaccata” – commenta la Mussolini.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com