Grande Fratello Vip 2026 il confronto tra Alessandra Mussolini e Marco Berry | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si è verificato un nuovo scontro tra Alessandra Mussolini e Marco Berry. I due hanno avuto un confronto diretto, che è stato registrato e trasmesso nel corso dell’ultima puntata. La discussione ha coinvolto diversi temi e ha portato i concorrenti a confrontarsi in modo acceso. Il video dell’evento è stato pubblicato sui canali ufficiali di Mediaset.

Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Questa volta i protagonisti sono Alessandra Mussolini e Marco Berry: cosa è successo tra i due? Alessandra Mussolini e Marco Berry faccia a faccia al Grande Fratello Vip 2026. Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 la tensione si fa sempre più alta e a dividere gli animi è Alessandra Mussolini. La ex politica, indiscussa protagonista di questa edizione firmata Ilary Blasi, in settimana è stata criticata da Marco Berry che è arrivato a pronunciare parole che non sono state gradite da nessuno. Anche Cesara Buonamici dallo studio riprende l’ex inviato de Le Iene che ribatte: « non mettermi in bocca cose che neanche lontanamente ho immaginato ».🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, il confronto tra Alessandra Mussolini e Marco Berry | Video Mediaset Bufera al Grande Fratello Vip, per la concorrente top finisce malissimo (VIDEO) #gfvip Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, il confronto tra Paola Caruso e Alessandra Mussolini | Video MediasetPaola Caruso e Alessandra Mussolini si ritrovano a confronto durante questi primi giorni di convivenza al Grande Fratello 2026. Grande Fratello Vip 2026, il primo confronto – scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli | Video MediasetDopo il confronto con Raimondo Todaro, Selvaggia Lucarelli si scontra anche con Alessandra Mussolini durante la prima puntata del Grande Fratello Vip... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata; Grande Fratello Vip, le antipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, undicesima puntata: cos'è successo il 22 aprile. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 24 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiIlary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli tornano con una nuova puntata del Grande Fartello Vip 2026 su Canale 5! superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 24 aprile? | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 24 aprile? In lizza ci sono Marco Berry e Alessandra Mussolini. superguidatv.it Grande Fratello. . È tutto pronto: Ilary sta per entrare in Casa per una comunicazione che lascerà tutti a bocca aperta #GFVIP vi aspetta ORA su #Canale5 e live su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com