Grande Fratello Vip 2026 lo scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini | Video Mediaset

Durante il Grande Fratello Vip 2026, si è verificato uno scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini, iniziato con una conversazione in giardino. La discussione è subito diventata molto intensa e ha coinvolto anche gli altri concorrenti presenti nella casa. La scena è stata registrata e trasmessa da Mediaset, mostrando l’episodio in modo fedele. Nessun altro dettaglio sulle cause o le conseguenze è stato reso noto.

Marco Berry e Francesca Manzini a muso duro nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Da una semplice chiacchierata in giardino, i due concorrenti diventano protagonisti di uno scontro molto acceso che coinvolge anche gli altri concorrenti. Marco Berry contro Francesca Manzini al Grande Fratello Vip 2026. Lo scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini divide dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip 2026. “I toni sono stati forti, sono stati giorni difficili e il tempo di elaborare è molto breve. Non hai tempo per stare male e piangerti addosso, devi avere lo stimolo e la bravura di reagire. Mi volevo prendere del tempo per me per dare il giusto peso a quello che era successo senza rimettere in mezzo il mio passato.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com