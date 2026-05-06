Omer Elomari, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello, ha avuto un problema di salute durante il programma. La sua presenza nel reality ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto a causa della sua partecipazione fino alla fase finale prima dell’eliminazione. La notizia del problema di salute è stata confermata da fonti vicine al concorrente, senza ulteriori dettagli sull’accaduto.

I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l'attenzione mediatica. Tra questi vi è Omer Elomari, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality show, dov'è arrivato in finale prima di essere eliminato. In queste ore, l'imprenditore siriano ha fatto preoccupare i suoi fans con una storia postata nel suo profilo Instagram. Nell'immagine, il compagno di Rasha Younes inquadra il suo viso dov'è presente un occhio con un importante e fastidioso orzaiolo. Omer Elomari ha commentato il tutto con la seguente didascalia: "Bast*rdo maled*tto." Un problema di salute che non ha fermato l'ex protagonista del Grande fratello, il quale ha raggiunto Milano per un impegno di lavoro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, problema di salute per Omer Elomari: cos’è successo

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