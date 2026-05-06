Grande fratello problema di salute per Omer Elomari | cos’è successo

Da ilsipontino.net 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Omer Elomari, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello, ha avuto un problema di salute durante il programma. La sua presenza nel reality ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto a causa della sua partecipazione fino alla fase finale prima dell’eliminazione. La notizia del problema di salute è stata confermata da fonti vicine al concorrente, senza ulteriori dettagli sull’accaduto.

I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l'attenzione mediatica. Tra questi vi è Omer Elomari, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality show, dov'è arrivato in finale prima di essere eliminato. In queste ore, l'imprenditore siriano ha fatto preoccupare i suoi fans con una storia postata nel suo profilo Instagram. Nell'immagine, il compagno di Rasha Younes inquadra il suo viso dov'è presente un occhio con un importante e fastidioso orzaiolo. Omer Elomari ha commentato il tutto con la seguente didascalia: "Bast*rdo maled*tto." Un problema di salute che non ha fermato l'ex protagonista del Grande fratello, il quale ha raggiunto Milano per un impegno di lavoro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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