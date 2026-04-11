Rasha Younes e Omer Elomari, noti partecipanti del Grande Fratello 2025, sono tornati a condividere momenti pubblici insieme dopo alcune settimane di voci di crisi. La social media manager e l’imprenditore romano sono stati al centro dell’attenzione dei media negli ultimi tempi, ma recentemente sono stati fotografati di nuovo insieme, lasciando supporre una possibile ricucitura della loro relazione.

Rasha Younes e Omer Elomari sono stati tra i protagonisti del Grande Fratello 2025. La social media manager romana e l'imprenditore romano stanno insieme da ormai qualche mese e di recente sono finiti al centro del gossip per alcune voci di crisi. Molte indiscrezioni avevano riportato che i Rashmer stavano attraversando un momento difficile del loro rapporto. Ma ecco, che Rasha Younes ha compiuto un gesto social che ha spazzato le voci di crisi che stavano circolando sempre più forti in rete. L'ex protagonista del Grande Fratello 2025 ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui si vede Omer Elomari fare una partita di beach volley presso un lido balneare della costa romana.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari di nuovo insieme: la mossa spazza crisi

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Grande fratello: Rasha Younes e Omer Elomari, storia al capolinea? La segnalazioneIl Grande fratello ha visto la nascita di diverse coppie e tra queste vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari.

Grande Fratello, Rasha Younes inedita su Omer Elomari “Mi disarma”, la confessione