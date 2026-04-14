Gran Galà | a Monza per il Primo Maggio arriva la grande festa del non lavoro
A Monza si avvicina il Primo Maggio con un evento chiamato “Gran Galà – Primo Maggio Festa del non lavoro”, che si terrà nell’area dell’ex Macello. L’iniziativa è organizzata dal centro sociale Foa Boccaccio e dall’Internazionale Trash Ribelle. La manifestazione mira a celebrare il giorno dedicato alla solidarietà e alla riflessione sul lavoro, coinvolgendo vari gruppi e associazioni locali.
Monza si prepara per il Primo Maggio con una grande festa nell’area dell’ex Macello. Si intitola “Gran Galà – Primo Maggio Festa del non lavoro” l’evento organizzato dal centro sociale Foa Boccaccio e dall’Internazionale Trash Ribelle. La festa del non lavoro: la location La location – come è.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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