Gran Galà | a Monza per il Primo Maggio arriva la grande festa del non lavoro

A Monza si avvicina il Primo Maggio con un evento chiamato “Gran Galà – Primo Maggio Festa del non lavoro”, che si terrà nell’area dell’ex Macello. L’iniziativa è organizzata dal centro sociale Foa Boccaccio e dall’Internazionale Trash Ribelle. La manifestazione mira a celebrare il giorno dedicato alla solidarietà e alla riflessione sul lavoro, coinvolgendo vari gruppi e associazioni locali.