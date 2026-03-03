A Palermo, il Mantova si prepara per una sfida importante dopo aver pareggiato in casa con la Carrarese. La partita si svolgerà in occasione di un turno infrasettimanale e rappresenta un’occasione per il Mantova di cercare punti salvezza. La squadra lombarda si sta allenando in vista di questa trasferta, che si svolgerà tra poche ore.

Mantova, 3 marzo 2026 – Sono passate solo poche ore dall’amaro pareggio casalingo con la Carrarese e per il Mantova è già vicina l’impegnativa trasferta infrasettimanale a Palermo. I rosanero sono quarti in classifica a 51 punti e dopo l’inattesa sconfitta in casa del fanalino di coda Pescara, non possono perdere altro terreno e devono conquistare i tre punti necessari per rimanere in contatto con le due poltrone che valgono la promozione diretta in serie A. Allarme rosso È vietato sbagliare, però, anche per la squadra di Modesto, che, a causa della mancata vittoria con gli apuani, è rimasta imprigionata nella zona play out, 16° con 27 punti in una classifica cortissima, a -2 dalla salvezza, ma anche a +2 dalla retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Palermo il Mantova sogna il colpaccio per allontanarsi dalla zona calda

