L'Atalanta ha battuto il Lecce con un risultato di 3-0 in trasferta, riducendo lo svantaggio rispetto alla Roma e al Como a cinque punti. La vittoria permette alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League, mentre il tecnico continua a lavorare per un possibile colpaccio in classifica. La partita si è conclusa senza segnature nei primi tempi e con tre reti nel secondo tempo.

L'Atalanta vince 3-0 in casa del Lecce e accorcia le distanze sulla Roma e sul Como, portandosi a -5 dal quarto posto e rimanendo in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Decisive le reti messe a segno da Scalvini, Krstovic e Raspadori, sabato ci sarà lo scontro diretto contro la Juventus, a Bergamo. I salentini non hanno sfruttato la doppia frenata di Cremonese e Cagliari rimanendo a quota 27, in terzultima posizione, nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Bologna. La partita è cominciata con una protesta di un quarto d'ora da parte della curva nord dei padroni di casa a causa delle restrizioni che hanno colpito i tifosi giallorossi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Atalanta, travolto il Lecce 3 a 0: ora Palladino sogna il colpaccio Champions

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