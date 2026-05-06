Graduatorie ATA 24 mesi come gestire le frazioni di servizio inferiori a 16 giorni

Fino alle 23:59 del 19 maggio è possibile presentare le domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per le supplenze e le assunzioni dell’anno scolastico 202627. La procedura riguarda anche la gestione delle frazioni di servizio inferiori a 16 giorni, che devono essere inserite correttamente nelle graduatorie provinciali. Le graduatorie sono aperte a coloro che vogliono essere inseriti o aggiornati in vista delle prossime nomine.

La finestra per l’invio delle istanze è aperta dal 28 aprile. Sul tema, Orizzonte Scuola TV ha dedicato una puntata speciale di approfondimento con Bartolo Cozzolino, assistente amministrativo ed esperto di normativa scolastica. Tra i quesiti affrontati durante la trasmissione anche quello relativo alla gestione delle frazioni di servizio inferiori a 16 giorni, tema che incide direttamente sul punteggio attribuito in graduatoria. Il chiarimento riguarda soprattutto chi inserisce nella domanda periodi brevi di supplenza maturati nel corso dell’anno scolastico. Se tali giorni vengono dichiarati senza raggiungere il minimo richiesto, il servizio risulta di fatto non utile ai fini del punteggio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Graduatorie ATA 24 mesi, preferenze, servizio e non solo: le info utili. QUESTION TIME con Mileto (Gilda) LIVE Mercoledì 29 aprile alle 16:00C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, strumento indispensabile per ottenere... Docenti e graduatorie ATA 24 mesi: servizio non valido per l’accesso, ma utile al punteggioI concorsi per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi saranno avviati, anche per il 2026, su base regionale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi, chiarimenti operativi per non sbagliare. Il Punto di Bartolo Cozzolino; Personale ATA (24mesi): aperte da oggi e fino al 19 maggio le funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali; Graduatorie 24 mesi ATA 2026/2027, al via con le domande; Graduatorie ATA 24 mesi - Avviso modalità di dichiarazione servizio civile. - TRASMISSIONE NOTA PROT. AOODGPER 11492 DEL 30.04.2026. Domanda Graduatorie ATA 24 mesi, è necessario reinserire tutti i servizi oppure solo quelli nuovi? RISPOSTE AI QUESITIIl 4 maggio nuova puntata speciale su Orizzonte Scuola tv dedicata all’aggiornamento ATA 24 mesi 2026. Ospite Bartolo Cozzolino, amministrativo ed esperto di normativa scolastica. La finestra per la p ... orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi, chiarimenti operativi per non sbagliare. Il Punto di Bartolo CozzolinoNel corso della diretta di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Bartolo Cozzolino ha fatto il punto sull’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA, la cosiddetta graduatoria ... orizzontescuola.it Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando un file chiamato "Consistenza numerica delle graduatorie, in base a quanto stabilito Decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026 x.com Buon pomeriggio,gli usr stanno pubblicando consistenza graduatorie per elenchi regionali . Nella voce idonei ancora da assumere si allude agli idonei 30% o tutti gli idonei ancora presenti per quella classe di concorso - facebook.com facebook