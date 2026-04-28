Graduatorie ATA 24 mesi preferenze servizio e non solo | le info utili QUESTION TIME con Mileto Gilda LIVE Mercoledì 29 aprile alle 16 | 00

Mercoledì 29 aprile alle 16:00 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, disponibile in diretta. Fino al 19 maggio, è possibile inviare la domanda per inserirsi nelle graduatorie ATA 24 mesi, utili per ottenere incarichi di diversa durata come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole. La procedura riguarda chi ha maturato almeno due anni di servizio presso istituzioni scolastiche.

C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, strumento indispensabile per ottenere contratti a tempo determinato o indeterminato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola. La procedura è complessa e va compilata con attenzione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, preferenze, servizio e non solo: le info utili

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Le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi sono aperte da oggi e fino alle 14 del 19 maggio 2026. Come ogni anno ricordiamo di prestare attenzione a tutte le sezioni della domanda e non cadere in errore sul modello F. x.com