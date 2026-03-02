Il valore della memoria intitolata al maresciallo Azzolina la caserma di Sant’Eufemia d’Aspromonte

La caserma di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che ospita la stazione dei carabinieri e il nucleo forestale, è stata intitolata al maresciallo capo Pasquale Azzolina, ex comandante della stazione. La struttura rappresenta un nuovo punto di riferimento per le forze dell’ordine nel territorio. Azzolina, decorato con la medaglia di bronzo al valor militare, è ricordato per il suo servizio alla memoria.

La nuova sede della stazione e del nucleo forestale carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte è stata intitolata al maresciallo capo Pasquale Azzolina, già comandante della stazione, insignito della medaglia di bronzo al valor militare alla memoria.La cerimonia si è svolta questa mattina alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Sant’Eufemia, completata la messa in sicurezza della Brisighellese. "La cura del territorio è una priorità"La presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli ha svolto martedì mattina insieme con un gruppo di tecnici della Provincia un sopralluogo a... Una raccolta di contenuti su Sant Eufemia. Discussioni sull' argomento Intitolata al maresciallo Azzolina la nuova caserma dei carabinieri Sant'Eufemia d'Aspromonte · ilreggino.it; Sant’Eufemia d’Aspromonte, inaugurata la nuova Stazione dei Carabinieri. Tra memoria e impegno: una nuova casa dello Stato per la comunità di Sant’Eufemia d’AspromonteLa Stazione e Nucleo Forestale Carabinieri è stata intitolata maresciallo capo Pasquale Azzolina, medaglia di bronzo al valor militare alla memoria ... reggiotv.it A Sant'Eufemia d'Aspromonte inaugurata la nuova caserma dei carabinieriE' stata inaugurata questa mattina la nuova sede della Stazione e del Nucleo forestale carabinieri di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Alla cerimonia presenti, tra gli altri, la sottosegretaria all'Interno ... ansa.it A Oggiono il restauro del «Polittico dell’Assunzione» di Marco d’Oggiono Lo scorso 23 febbraio si è tenuta la serata di presentazione del restauro del «Polittico dell’Assunzione» di Marco d’Oggiono presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Eufemia, nella stessa - facebook.com facebook