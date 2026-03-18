Lima 2026 | la sfida italiana al Grand Prix di scherma

Dal 20 al 22 marzo 2026, Lima ospita una tappa del circuito mondiale di scherma, un evento di rilievo che coinvolge atleti provenienti da diversi paesi. La competizione si svolge nella capitale peruviana, attirando l’attenzione degli appassionati di scherma e degli addetti ai lavori. La gara rappresenta un momento importante per la classifica internazionale e si svolge in un ambiente dedicato alle discipline di spada, fioretto e sciabola.

La capitale peruviana di Lima accoglie dal 20 al 22 marzo 2026 la tappa d’élite del circuito mondiale di scherma, un appuntamento cruciale per il ranking internazionale. La nazionale italiana si presenta con una rosa completa e ambiziosa, guidata da atleti già affermati come Guillaume Bianchi e Martina Favaretto, pronti a raccogliere punti pesanti in questa gara individuale. Il fuso orario rappresenta una sfida logistica non trascurabile, poiché le fasi decisive della domenica scatteranno intorno alla mezzanotte per gli osservatori italiani. Questo evento segna la ripartenza ufficiale della stagione agonistica nel fioretto, offrendo uno spettacolo tecnico che va oltre la semplice competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lima 2026: la sfida italiana al Grand Prix di scherma Articoli correlati Lima riaccende il grande fioretto: 24 azzurri pronti alla sfida nel Grand PrixIl fioretto internazionale torna protagonista con il Grand Prix di Lima, in programma dal 20 al 22 marzo 2026 nella capitale peruviana. 24 azzurri a Lima: la scherma italiana sfida il mondoL’Italia si prepara ad affrontare una nuova sfida internazionale a Lima, in Perù, dove dal 20 al 22 marzo si disputerà il Gran Prix di fioretto. Contenuti e approfondimenti su Grand Prix di Temi più discussi: Lima riaccende il grande fioretto: 24 azzurri pronti alla sfida nel Grand Prix; 24 azzurri a Lima | la scherma italiana sfida il mondo; Scherma: Gran Prix di fioretto a Lima, 24 gli azzurri in gara; Scherma, Grand Prix di fioretto nel weekend: il programma. Lima riaccende il grande fioretto: 24 azzurri pronti alla sfida nel Grand PrixIl fioretto internazionale torna protagonista con il Grand Prix di Lima, in programma dal 20 al 22 marzo 2026 nella capitale peruviana . Si tratta di un appunta ... sportface.it Scherma: riprende il Gran Prix di fioretto, 24 gli azzurri a LimaRicomincia con il Grand Prix di fioretto a Lima il percorso della scherma internazionale. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo Lima, in Perù, ospiterà la tappa del circuito d'élite di specialità in cui, ... ansa.it Il grande fioretto internazionale riparte da Lima. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo il circuito d’élite torna in pedana nella capitale del Perù con il Grand Prix, appuntamento di altissimo livello che metterà in palio punti pesanti per il ranking mondiale. L’Italia d - facebook.com facebook