GP Miami F1 | Antonelli protagonista Red Bull risorge e Ferrari fatica

Nel recente episodio di Motor News, Beatrice Frangione ha invitato Matteo Pittaccio, commentatore SKY Motori, per discutere dei principali avvenimenti del Gran Premio di Miami di Formula 1. Durante la puntata si è parlato della vittoria di Antonelli, del recupero della squadra Red Bull e delle difficoltà incontrate dalla Ferrari. La trasmissione ha approfondito le dinamiche delle qualifiche e delle gare, offrendo un’analisi dettagliata delle performance delle squadre e dei piloti.

Nel nuovo episodio di Motor News, Beatrice Frangione ospita Matteo Pittaccio, commentatore SKY Motori, per analizzare tutti i temi caldi del GP di Miami di Formula 1. La vittoria straordinaria di Andrea Kimi Antonelli ha acceso l’entusiasmo dei tifosi italiani e confermato il talento del giovane pilota. Allo stesso tempo, il weekend americano ha evidenziato le difficoltà della Ferrari, ancora distante dalle aspettative dei suoi tifosi. Nel corso dell’intervista analizziamo: il capolavoro di Antonelli a Miami; la crescita della McLaren; il ritorno competitivo della Red Bull con Max Verstappen; la situazione complicata della Ferrari; i nuovi equilibri all’interno del box Mercedes Un confronto tecnico e approfondito con Matteo Pittaccio per capire cosa sta succedendo in Formula 1 dopo il GP di Miami.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GP Miami F1: Antonelli protagonista, Red Bull risorge e Ferrari fatica GP Miami F1: Antonelli protagonista, Red Bull risorge e Ferrari fatica Notizie correlate La FIA dà ragione alla Ferrari, il trucco di Mercedes e Red Bull in F1 sarà vietato dal GP MiamiLa FIA dal Gran Premio di Miami vieterà il trucchetto che i piloti motorizzati Mercedes e Red Bull hanno utilizzato nelle Qualifiche dei primi GP... LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris scappa, Antonelli prova a resistere. La Ferrari fatica sui rettilineiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20° giro/57 La pioggia come Godot in questo Gran Premio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri. VIDEO; Formula 1 2026, Gp Miami: stupenda vittoria per Antonelli; Gp Miami, Antonelli in pole position. Griglia di partenza Gran Premio Formula 1; F1, GP Miami: Kimi Antonelli conquista la pole | Quattroruote.it. Miami GP 2026: Antonelli vince, terza vittoria consecutiva in F1Kimi Antonelli trionfa nel GP Miami 2026 con la terza vittoria consecutiva. Verstappen risorge, Leclerc crolla nel finale. Risultati e classifica. lifestyleblog.it Gp di Miami di F1, Antonelli vince la gara: Lavoro strepitoso della Mercedes. Ora testa al CanadaIl giovane pilota è il primo italiano a fare pole e a conquistare il trofeo. Fa un altro record personale Miami, 3 maggio 2026 – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del ... ilfaroonline.it Chrono GP. . LA TERZA VITTORIA DI ANTONELLI CAMBIA LE GERARCHIE MERCEDES SALTO DI QUALITA' PER LA RED BULL A MIAMI - facebook.com facebook Verstappen: “Quasi dimezzato il distacco ma Red Bull è ancora debole nelle curve veloci” #F1 #Formula1 #MiamiGP x.com