Sono arrivate alla Procura generale di Milano le prime risposte provenienti da Uruguay e Spagna relative alle indagini sulla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. Gli accertamenti svolti all'estero fanno parte di un'istruttoria supplementare in corso, che coinvolge anche le autorità di quei paesi. Le verifiche si concentrano sulle pratiche legate alla richiesta di grazia e sui documenti inviati dall'ex consigliera regionale.

Stanno arrivando alla Procura generale di Milano i primi esiti degli accertamenti, in corso anche in Uruguay e in Spagna, nell’ambito dell’istruttoria supplementare sulla richiesta di grazia ottenuta da Nicole Minetti. L’ex consigliera regionale lombarda deve espiare una condanna a 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e peculato. Gli approfondimenti disposti dalla procuratrice generale Francesca Nanni e dal sostituto pg Gaetano Brusa seguono un doppio binario: da una parte l’ulteriore verifica della documentazione legata all’adozione, in Uruguay, di un minore malato; dall’altra gli accertamenti sul “cambio vita” dell’ex consigliera regionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Minetti, arrivate in procura le prime risposte dall'estero

Notizie correlate

Caso Minetti, i legali consegnano le carte alla procura: «Ricostruzioni false»I legali di Nicole Minetti hanno trasmesso alla Procura generale di Milano tutti gli atti relativi alla procedura di adozione che l’ex consigliera...

Operaio morto al lavoro nella Rsa, indagati i gestori della struttura. Le prime risposte dall’autopsiaPescia, 17 febbraio 2026 – La Procura di Pistoia ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di Giovanni Cosci, l’operaio di 78 anni, ex...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Il caso Minetti si riapre anche in tribunale: le indagini arriveranno fino all’Uruguay; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti.

Caso Nicole Minetti, alla procura generale prime risposte parziali su adozione e vita privataLa Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, ha ricevuto i primi esiti parziali dell'istruttoria sulla grazia a Nicole Minetti. A inizio anno i magistrati avevano dato parere positivo ... milano.repubblica.it

Caso Minetti, nuove carte sull’adozione e morte dei legali in Uruguay. Intanto Nordio prepara azione risarcitoria contro RanucciLa procura uruguaiana acquisisce gli atti sull’adozione. Le perizie indicano l’incidente, ma il fascicolo resta aperto ... affaritaliani.it

Perspicacia cercasi: Agatha Christie esamina il caso Minetti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Il caso #Minetti. I suoi legali smentiscono i fatti diffusi da 'Report' con l'intervista al giornalista Thomas Mackinson e annunciano la richiesta di danni. In Procura a Milano il vertice dei magistrati sull'adozione del bambino della coppia. Anna Maria Caresta #GR1 x.com