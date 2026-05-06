Governare il paesaggio | pianificazione progetto e comunità | ciclo di conferenze

Dal 13 al 16 maggio 2026, la città di Brindisi sarà teatro della prima edizione delle Brindisi Landscape Conferences, un ciclo di incontri dedicato ai temi del paesaggio, della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e della rigenerazione dei territori. L’evento, promosso dall’Ordine degli, vedrà la partecipazione di esperti e professionisti del settore, con l’obiettivo di approfondire questioni legate alla gestione e allo sviluppo del territorio.

BRINDISI - Dal 13 al 16 maggio 2026 la città di Brindisi ospiterà la prima edizione delle Brindisi Landscape Conferences, ciclo di conferenze dedicato ai temi del paesaggio, della pianificazione territoriale, della tutela ambientale e della rigenerazione dei territori, promosso dall’Ordine degli.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Energia, Bufo (Iren): "Servono investimenti e pianificazione per governare accelerazione" Matera: “Pensare la musica oggi” Ciclo di conferenzeDi Nino Sangerardi: Prosegue il ciclo di incontri “Pensare la Musica Oggi”, ideato e organizzato dal Dipartimento di Musicologia del Conservatorio di...