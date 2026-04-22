A Matera continua il ciclo di conferenze intitolato “Pensare la Musica Oggi”, organizzato dal Dipartimento di Musicologia del Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni. Il secondo degli incontri si terrà giovedì 23 aprile alle ore 18. La serie di eventi si concentra su temi legati alla musica contemporanea e alle sue evoluzioni. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, senza limiti di iscrizione.

Di Nino Sangerardi: Prosegue il ciclo di incontri “Pensare la Musica Oggi”, ideato e organizzato dal Dipartimento di Musicologia del Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera, con il secondo appuntamento in programma giovedì 23 aprile alle ore 18.00 presso la Sala Rota (via Duomo). Figura di spicco dell’evento Franco Degrassi, autore del volume “Acusmatica. Un’arte sonora” (Editore Auditorium), che verrà presentato al pubblico in un dialogo aperto tra riflessione teorica e ascolto. L’incontro si “configura come un’occasione di approfondimento sulle nuove prospettive della musica elettroacustica e sulle trasformazioni radicali dell’esperienza sonora contemporanea”.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Matera: “Pensare la musica oggi” Ciclo di conferenze

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