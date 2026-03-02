Energia Bufo Iren | Servono investimenti e pianificazione per governare accelerazione

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Viviamo un'epoca di grandissime accelerazioni, in cui trend globali, digitalizzazione e tensioni geopolitiche si innestano in uno scenario competitivo e normativo caratterizzato da continue transizioni". Lo ha dichiarato Gianluca Bufo, ceo e direttore generale del Gruppo Iren, a margine della conferenza "Umanizzare il trilemma dell'energia" in Senato, organizzata da Oliver Wyman e Wec Italia. "In questo contesto – ha spiegato – programmare, pianificare e dibattere i giusti investimenti per il Paese è fondamentale per guidare queste trasformazioni" Iren, ha sottolineato Bufo, è impegnata "su tutti i fronti della transizione energetica: dallo sviluppo delle rinnovabili alla flessibilità necessaria per accompagnare la decarbonizzazione delle infrastrutture".