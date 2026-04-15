Rivestiti! | festival della moda equo sostenibile più grande d’Italia

Dal 18 al 19 aprile, presso Palazzo Re Enzo, si svolge il festival “Rivestiti!”, il più grande evento dedicato alla moda equo sostenibile in Italia. L’iniziativa riunisce diverse realtà italiane del commercio equo e solidale, presentando prodotti e iniziative che promuovono pratiche di produzione etiche e rispettose dell’ambiente. L’evento si propone di offrire un’alternativa alla moda convenzionale, puntando sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale.

Dal 18 al 19 aprile, a Palazzo Re Enzo, le realtà del commercio equo e solidale italiano dimostrano che esiste un altro modo di fare e vivere la moda. La 15esima edizione del festival “Rivestiti!”è dedicata a "Ricucire la terra". Sfilate, dibattiti, laboratori, e workshop chiariscono il legame.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Torna a Jesolo il festival degli aquiloni più grande d'ItaliaIl Beach & Kite Festival torna a colorare i cieli e la spiaggia di Jesolo dal 10 al 12 aprile 2026 con un grande evento che per tre giorni... Maida difende Bastoni: “Fischi ingiusti, diventati quasi una moda. Nel 1986 abbiamo applaudito il più grande imbroglio della….”Durante il contenitore radiofonico “Radio Radio lo Sport” in onda sulle frequenze di Radio Radio, si è tornati a parlare dei fischi in ogni partita...