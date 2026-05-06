A Gorizia, via Boccaccio sta per essere riqualificata con un investimento di 700 mila euro destinato al nuovo decoro urbano. I lavori prevedono interventi per migliorare l'estetica e l'accessibilità della strada, collegando più facilmente il centro città con l'area del mercato. Per evitare disagi ai negozi, sono state studiate soluzioni che minimizzino i disservizi durante le fasi di ristrutturazione.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accessibilità tra il centro e l'area del mercato?. Quali soluzioni useranno per non bloccare i negozi durante i lavori?. Dove verranno installate le nuove colonnine per la ricarica elettrica?. Quando si terrà l'incontro pubblico per discutere il nuovo piano?.? In Breve Lavori dureranno 175 giorni con pause durante la Fiera di Sant’Andrea. Incontro pubblico con gli stakeholder fissato per mercoledì 27 maggio ore 16:00. Nuovi marciapiedi in pietra Repen e parcheggi con ricarica veicoli elettrici. Intervento tra via Cadorna e Corso Verdi finanziato dalla Regione FVG. La Giunta di Gorizia ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di via Boccaccio, un intervento da 700.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia, via Boccaccio si rinnova: 700mila euro per il nuovo decoro

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