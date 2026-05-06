Gorizia il piano di Fedriga | verso un polo europeo del Made in Italy

Nelle ultime settimane si sono intensificati i discorsi sulla trasformazione di Gorizia in un centro europeo dedicato al Made in Italy. Il piano presentato dal presidente della regione punta a creare un polo che attragga grandi marchi nazionali, favorendo investimenti e partnership internazionali. La strategia prevede interventi mirati per rafforzare le infrastrutture e semplificare le procedure burocratiche, con l’obiettivo di posizionare la città come punto di riferimento nel settore.

? Cosa scoprirai Come farà Gorizia a diventare un hub per il Made in Italy?. Quali strategie userà la Regione per attirare i grandi marchi nazionali?. Come potrà la Digital Art Gallery entrare tra le dieci attrazioni principali?. Perché il successo di Go!2025 sta cambiando il volto economico della città?.? In Breve Flussi turistici cresciuti del 25% nell'ultimo anno grazie all'iniziativa Go!2025.. Visitatori aumentati del 118% rispetto ai livelli registrati nel 2019.. Partecipazione di Carlo Sangalli, Gianluca Madriz e Antonio Paoletti all'incontro.. Digital Art Gallery punta a entrare tra le dieci attrazioni italiane principali.. Massimiliano Fedriga delinea oggi a Gorizia una strategia per trasformare la città in un punto di riferimento europeo per il Made in Italy, puntando su commercio, arte digitale e turismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia, il piano di Fedriga: verso un polo europeo del Made in Italy Notizie correlate “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo... Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: GORIZIA 2026: LA CITTÀ CHE RESTA CAPITALE: INCONTRO PRESSO L’ASSOCIAZIONE STAMPA ESTERA A MILANO; Lotta all’amianto e alle perdite, Irisacqua: piano da 31 milioni per l'ammodernamento idrico nel 2026; Centrale di Krško in zona sismica, Ziberna scrive a Roma e UE; Monfalcone Sicura, dieci nuove telecamere in città. Centrale nucleare a pochi km dal confine, il sindaco di Gorizia: «Siamo preoccupati. Zona sismica»Confronto tra il sindaco di Gorizia e ORA! Gorizia sulla centrale di Krško tra sicurezza, controlli internazionali e gestione del rischio. nordest24.it Patrimonio: Callari, ok a piano restauro soffitti di pregio a GoriziaIl quadro economico complessivo ammonta a 725.000 euro Udine, 6 feb - La Giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilitÃ tecnica ed economica per il restauro dei soffitti di due immobili ... ilgazzettino.it Buongiorno, ecco le prime pagine de "Il Piccolo" oggi in edicola - edizioni di Trieste e di Gorizia-Monfalcone. Oggi c'è anche la copertina del giornale dedicata ai 50 anni del terremoto - facebook.com facebook Al Palazzo del Cinema l’Assemblea 2026: annunciato il primo coordinamento territoriale Impresa Cultura del Nord Est #Friuli #Gorizia #Cronaca #Aziende x.com