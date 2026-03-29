L’orchestra Spira Mirabilis si prepara a tornare a Ferrara Musica con l’esecuzione della Seconda Sinfonia di Brahms. L’evento si terrà lunedì 30 alle ore 20 nel Teatro Comunale di Ferrara, all’interno della stagione 20252026. La serata rappresenta un appuntamento musicale di rilievo nel cartellone della rassegna, che propone concerti di artisti e orchestre di fama.

Il cartellone della stagione 20252026 di Ferrara Musica si arricchisce di un appuntamento di rigore musicale e fascino sonoro, portando sul palcoscenico del Teatro Comunale di Ferrara, lunedì 30 alle 20.30, l’orchestra Spira Mirabilis. Atipico ensemble senza direttore, già ospite due anni fa nella rassegna Ferrara Musica Xtra, sarà impegnato questa volta nell’esecuzione della ‘Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73’ di Johannes Brahms. L’evento si configura come uno dei vertici della programmazione di Ferrara Musica. La scelta della ‘Seconda Sinfonia’ brahmsiana non è casuale: composta nell’estate del 1877 durante un soggiorno a Pörtschach sul... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - L’orchestra Spira Mirabilis torna a Ferrara Musica con la ‘Seconda Sinfonia’ di Brahms

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