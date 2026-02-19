Sisal celebra 80 anni di sport cultura e impresa a Milano MuseoCity

Sisal festeggia 80 anni di attività a Milano MuseoCity, causando entusiasmo tra gli appassionati di sport, cultura e impresa. L’Archivio Storico Sisal viene esposto in una mostra, con documenti e oggetti che raccontano la storia del brand e il suo legame con il mondo dello sport e della comunicazione. L’iniziativa fa parte di un programma più ampio, promosso dal Comune di Milano, che coinvolge anche workshop e incontri per approfondire le radici storiche dell’azienda. La mostra rimarrà aperta fino alla fine dell’evento.

L' Archivio Storico Sisal si “mette in mostra” e lancia un interessante programma di i niziative dedicato alle radici del proprio rapporto con lo sport, la comunicazione e l'impresa, nell’ambito di Milano Museo City, l’evento diffuso promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l'Associazione MuseoCity Ets, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale milanese. Iniziativa che si inserisce nel tema " Le imprese della cultura " che celebra il forte legame fra arte e sport. La partecipazione di Sisal sottolinea infatti il ruolo della conservazione e della narrazione storica nella costruzione di una memoria collettiva, attraverso la cura del proprio patrimonio cartaceo fortemente identitario, valorizzato pubblicamente attraverso i momenti di scoperta e confronto di “ Memorie di carta” e la visita all’installzaione “ Halo ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sisal celebra 80 anni di sport, cultura e impresa a Milano MuseoCity Scommettere sul futuro, Sisal celebra 80 anni con la quarta edizione di FutureSSisal celebra 80 anni con la quarta edizione di FutureS, un evento dedicato alle frontiere dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Leggi anche: Meloni celebra il tenente colonnello Paglia: "Impresa oltre lo sport" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sisal celebra 80 anni di sport, cultura e impresa a Milano MuseoCityPresso l’Headquarters di via Ugo Bassi 6, Sisal partecipa alla sezione Museo Segreto di Milano MuseoCity con l’opera Halo, realizzata nel 2022 da Buma Studio ... affaritaliani.it Scommettere sul futuro, Sisal celebra 80 anni con la quarta edizione di FutureSIntelligenza artificiale e nuove frontiere tecnologiche sono state il focus della quarta edizione di FutureS, l’appuntamento promosso da Sisal per aprire un confronto strutturato tra istituzioni, ... iltempo.it #Ippica L’Ippodromo Snai San Siro protagonista di Milano MuseoCity 2026: un viaggio tra ippica, arte e memoria dlvr.it/TR0w24 x.com PIUMINO OLIMPICO A PALAZZO CASTIGLIONI! Per celebrare la decima edizione di Milano @MuseoCity, e in una stagione che vede Milano al centro della scena sportiva internazionale, Thermore presenta a Palazzo Castiglioni un progetto speciale in cui art facebook