Tour ciclistico Gorizia-Pordenone | 80 km tra cultura e natura

Un tour ciclistico collega Gorizia e Pordenone lungo circa 80 chilometri, attraversando paesaggi naturali e siti culturali. L’itinerario permette di scoprire la digital art di Gorizia e i mosaici di Spilimbergo, offrendo un percorso tra arte e natura. Durante il tragitto si passa anche davanti alla Biblioteca Guarneriana, che custodisce importanti documenti storici. La manifestazione prevede soste e visite guidate lungo il percorso.

? Cosa scoprirai Come si collegano la digital art di Gorizia e i mosaici di Spilimbergo?. Quali segreti custodisce la Biblioteca Guarneriana lungo il percorso?. Perché il passaggio a Gemona ha un significato storico così profondo?. Dove potrai avvistare l'avvoltoio grifone durante la pedalata?.? In Breve Percorso di 80 km lungo la Ciclovia Pedemontana FVG3 dal 4 all'8 maggio 2026.. Tappe intermedie includono la Digital Art Gallery di Cormons e l'area di Venzone.. Sosta a San Daniele per la Biblioteca Guarneriana e a Spilimbergo per il mosaico.. Tragitto finale attraversa Maniago e Polcenigo verso la città di Pordenone.. Dal 4 all’8 maggio 2026, circa ottanta chilometri di sentieri e strade collegheranno Gorizia a Pordenone attraverso il tour ciclistico Da Capitale a Capitale, passando il testimone della cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tour ciclistico Gorizia-Pordenone: 80 km tra cultura e natura Notizie correlate Monache da Poffabro al Preval: un ponte di fede tra Pordenone e GoriziaUna delegazione di monache benedettine provenienti dal monastero di Santa Maria Annunciata a Poffabro ha compiuto una visita al Santuario del Preval. Leggi anche: Addio a don Lucio Comellato: tra musica, cultura e fede a Gorizia Contenuti e approfondimenti Si parla di: Da una Capitale della Cultura all’altra, il Friuli Venezia Giulia si vive pedalando; Consegnate le Stelle al Merito ai 20 nuovi Maestri del lavoro del Friuli Venezia Giulia. Corte tributaria, Pordenone e Gorizia a rischio chiusura. Poche cause, incognita sul trasferimento del personalePORDENONE - Pordenone rischia di perdere la sede della Corte di giustizia tributaria così come Gorizia. In Friuli Venezia Giulia si salverebbero solo quelle di Udine e di Trieste. Motivo? Gestire un ... ilgazzettino.it