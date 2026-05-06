Goretzka Juve tanta concorrenza per il centrocampista tedesco | la Champions sarà decisiva per il suo acquisto

Il centrocampista tedesco è al centro di un mercato molto agguerrito, con diversi club italiani interessati al suo acquisto. La Juventus sta seguendo attentamente la situazione, ma anche le concorrenti come Inter e Milan hanno manifestato interesse. La decisiva valutazione sulla sua eventuale cessione arriverà con la conclusione della Champions League, che potrebbe influenzare le decisioni dei club coinvolti.

di Luca Fiore Goretzka Juve, il giocatore tedesco è corteggiato da Inter e Milan, ma i bianconeri non mollano. La Champions sarà decisiva per il prossimo mercato. Il finale di stagione del Milan si è trasformato in una decisiva corsa contro il tempo per blindare la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo imprescindibile per l’intera programmazione sportiva. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco, pronto a liberarsi con un contratto a parametro zero al termine dell’annata, rappresenta un profilo perfetto per guidare la mediana sul campo nel 2027.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka Juve, tanta concorrenza per il centrocampista tedesco: la Champions sarà decisiva per il suo acquisto Notizie correlate Goretzka Juve, concorrenza dalla Serie A e non solo per il centrocampista in uscita dal Bayern. Tutti gli aggiornamentidi Luca FiorettiGoretzka Juve, la dirigenza vuole il grande colpo a parametro zero sfidando la pericolosa concorrenza del Milan in Italia. Goretzka Juve, cosa serve ai bianconeri per prendere il centrocampista tedesco a parametro zero. Le novità dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Goretzka Juve, cosa serve alla società torinese per prendere il centrocampista tedesco a parametro zero. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il Milan beffa il Napoli: gli acquisti di Gila e Goretzka ad un passo; Ceccarini sul mercato del Milan: Si avvicina Goretzka. Gila primo obiettivo per la diesa, ma piace... Goretzka Juventus, al momento l’ingaggio non sta portando i bianconeri ad affondare il colpo per il centrocampista tedesco. Le ultimeGoretzka Juventus, al momento l'ingaggio non sta portando i bianconeri ad affondare il colpo per il centrocampista tedesco. Le ultime ... juventusnews24.com Duello fra Milan e Juventus per Goretzka: le ultime novità sul futuro del tedescoFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Leon Goretzka che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: Posso dirvi che Goretzka, da quello che ... tuttojuve.com Goretzka show con l'Heidenheim: doppietta e messaggio di mercato a Milan e Juventus. - facebook.com facebook Goretzka: il Milan c'è, vedremo la Juve, dobbiamo però capire quali altre squadre si iscriveranno a una corsa che posso garantire non si risolverà a brevissimo, non è questione di giorni. Prenderà qualche settimana prima di decidere, idealmente prima del Mo x.com