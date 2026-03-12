Goretzka Juve cosa serve ai bianconeri per prendere il centrocampista tedesco a parametro zero Le novità dalla Continassa

La Juventus sta valutando l'acquisto di Goretzka, centrocampista tedesco attualmente senza contratto. La società si sta concentrando sulle trattative per assicurarsi il giocatore a parametro zero, ma ancora non ci sono accordi definitivi. Le novità dalla Continassa riguardano le strategie e le possibili mosse del club per formalizzare l'interesse verso il calciatore. La situazione rimane in evoluzione e ancora tutto da definire.

Goretzka Juve, cosa serve alla società torinese per prendere il centrocampista tedesco a parametro zero. Ecco le novità dalla Continassa. La Juve pianifica il salto di qualità internazionale guardando alla lista dei futuri svincolati. Secondo l'analisi di La Gazzetta dello Sport, gli aspetti sportivi ed economici sono strettamente legati alla qualificazione europea. I grandi obiettivi per alzare il livello della rosa sono Leon Goretzka e Bernardo Silva. MERCATO JUVE LIVE Entrambi i calciatori intendono giocare la Champions League da protagonisti, rendendo il quarto posto una condizione necessaria per la trattativa. Sul centrocampista tedesco è forte la concorrenza del Milan, mentre sul fantasista portoghese si muovono tutte le big mondiali.