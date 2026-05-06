Google Pixel 11 | arriva il chip Tensor G6 e il nuovo modem MediaTek

Il nuovo Google Pixel 11 sarà dotato del chip Tensor G6 e di un modem MediaTek aggiornato. Questa combinazione potrebbe migliorare la ricezione del segnale, grazie alle capacità del modem. Per quanto riguarda la fotocamera, si prevede una differenza tra i sensori di vari modelli, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati ufficializzati. L'uscita è attesa nei prossimi mesi.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo modem MediaTek la ricezione del segnale?. Quali differenze avremo tra i sensori fotografici dei vari modelli?. Come funzionerà il sistema Pixel Glow per le notifiche luminose?. Quanto RAM riceveremo nei modelli Pro a causa della crisi globale?.? In Breve Gamma composta da Pixel 11, Pro, Pro XL e pieghevole Pro Fold.. Nuovo modem MediaTek M90 sostituisce il precedente componente Samsung.. Sensore principale da 50 Megapixel per modelli base e Pro Fold.. Versioni Pro con opzioni di memoria RAM da 12 o 16 GB.. Le indiscrezioni sui nuovi Google Pixel 11 delineano una gamma di quattro modelli che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi, portando innovazioni hardware mirate ma senza stravolgere la linea attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Pixel 11: arriva il chip Tensor G6 e il nuovo modem MediaTek Notizie correlate Pixel 11: rischio regresso grafico per il nuovo chip Tensor G6? Cosa sapere Leak indicano GPU Imagination Technologies PowerVR serie C per il chip Tensor G6. Google pixel 11 tensor g6 potrebbe essere trapelato con configurazione a 7 coreun’anticipazione sul Google Tensor G6 richiama l’attenzione per una configurazione inedita e un codename legato a “Kodiak”. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arrivano nuove informazioni su CPU, GPU e sfondi dei Google Pixel 11; I Google Pixel 11 avranno dei LED luminosi? Ancora indizi su Pixel Glow; Anteprima Google Pixel 11: tutte le indiscrezioni su led RGB, fotocamere e il nuovo chip Tensor G6; Google Pixel 11, leak rivela le specifiche tecniche, cosa aspettarsi. Google Pixel 11 rinuncia al riconoscimento facciale avanzato e punta su sicurezza alternativaPerché il nuovo riconoscimento facciale Google non debutterà su Pixel 11 Google sta sviluppando un avanzato sistema di riconoscimento facciale, nome i ... assodigitale.it Project Toscana, il Face ID dei Google Pixel non è ancora prontoIl debutto del riconoscimento facciale avanzato sui prossimi smartphone Google potrebbe slittare ancora. Secondo una nuova indiscrezione, il sistema IR noto internamente come Project Toscana non sar ... hdblog.it Google Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL a prezzone con coupon! In più hai la cover in regalo e se sei studente per te 50€ di sconto extra Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini - blu indaco, 128GB Oggi a soli 549,00€ invece di 899, - facebook.com facebook Google Pixel, fix vicino per il bootloop dopo le patch di marzo x.com