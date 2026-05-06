Google | 1,5 milioni di dollari per exploit sul chip Titan M2

Recentemente, è stato reso noto che Google ha offerto un premio di 1,5 milioni di dollari per la scoperta di un exploit sul chip Titan M2. Si tratta di una ricompensa elevata destinata a chi individua vulnerabilità, in particolare per attacchi di tipo zero-click, che possono compromettere la sicurezza del chip. La decisione è stata presa per incentivare la ricerca di falle e migliorare la protezione dei dispositivi.

? Cosa scoprirai Come può un attacco zero-click compromettere il chip Titan M2?. Perché Google ha deciso di alzare così tanto i premi?. Cosa rende un exploit persistente più pericoloso di uno temporaneo?. Come influisce l'intelligenza artificiale sulla ricerca di nuove vulnerabilità?.? In Breve Premio da 750.000 dollari per exploit temporanei sul chip Titan M2.. Bonus di 250.000 dollari per violazione sandbox Chrome e tecnologia MiraclePtr.. Google ha distribuito 17 milioni di dollari a 740 specialisti nel 2025.. Oltre 81 milioni di dollari versati dal 2010 per bug bounty.. Google mette in campo fino a 1,5 milioni di dollari segnala falle critiche su Android, puntando dritto al cuore della sicurezza hardware dei dispositivi Pixel.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google: 1,5 milioni di dollari per exploit sul chip Titan M2 Notizie correlate Meta firma accordo da miliardi di dollari per noleggiare chip di intelligenza artificiale googlel’accelerazione della corsa all’intelligenza artificiale ha generato nuove alleanze tra i protagonisti del settore tecnologico. Leggi anche: Pixel 11: Chip Titan M3, difesa potenziata contro hacker e nuove Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Google paga 1,5 milioni per bucare Android; Google alza la posta. 1,5 milioni di dollari per chi trova questo buco su Android; Volvo avvia l’integrazione di Google Gemini su oltre 2,5 milioni di auto; Volkswagen sotto le stime nel Q1 2026: ricavi a 75,7 mld (?2,5%) e utile operativo a 2,5 mld (?14,3%). Cina ?20% e dazi Usa pesano. Google paga 1,5 milioni per bucare AndroidGoogle alza i premi per gli exploit Android più difficili: fino a 1,5 milioni di dollari per catene zero-click sui Pixel. tomshw.it Google offre 1,5 milioni di dollari ad alcuni utenti. Ecco come riceverliNelle scorse ore, Google ha annunciato modifiche a un suo programma che darà modo a determinati utenti di ottenere premi fino a 1,5 milioni di dollari. msn.com Google e Samsung si sono mosse con maggiore rapidità sul piano delle funzioni disponibili, ma anche in questi casi l’esperienza resta frammentata - facebook.com facebook Google “Fonti preferite”: come avere MilanPress tra le preferenze #milanpress x.com