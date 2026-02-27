meta firma accordo da miliardi di dollari per noleggiare chip di intelligenza artificiale google

Meta ha siglato un accordo da miliardi di dollari con Google per il noleggio di chip di intelligenza artificiale. L'intesa riguarda specificamente l'acquisto di hardware progettato per supportare applicazioni di intelligenza artificiale avanzata. Le aziende coinvolte continuano a rafforzare le loro partnership per migliorare le capacità tecniche e accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni.

l’accelerazione della corsa all’intelligenza artificiale ha generato nuove alleanze tra i protagonisti del settore tecnologico. secondo le ricostruzioni, Meta Platforms avrebbe stipulato un accordo plurimiliardario per noleggiare chip dedicati all’IA da Google, con una durata estesa nel tempo. al centro dell’intesa figurano le unità di elaborazione tensoriale (TPU) di google, progettate per l’addestramento di modelli avanzati. questa operazione mette in evidenza una dinamica di cooperazione tra due giganti della tecnologia in una cornice competitiva, finalizzata a potenziare infrastrutture e capacità di calcolo in un contesto di domanda globale di potenza di calcolo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

