Note sparse Un saggio di Giacomo Bottà rilegge "Affinità e divergenze", volume che spazia tra etnografia, sociologia e geografia culturale Note sparse Un saggio di Giacomo Bottà rilegge "Affinità e divergenze", volume che spazia tra etnografia, sociologia e geografia culturale È un libro che parte da lontano. La versione italiana — CCCP, Affinità e divergenze: Suoni, mappe e territori (Nottetempo) — segue infatti una prima edizione in inglese uscita per Bloomsbury nella prestigiosa collana 33 13 Europe. Il che è di per sé un ulteriore tassello nella legittimazione della popular music italiana come oggetto di ricerca internazionale. E di respiro internazionale è l’attività di Giacomo Bottà, ricercatore e docente universitario approdato a Helsinki via Berlino, Strasburgo e Bruxelles.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Goodbye Togliatti: una lettura dei Cccp, 40 anni dopo

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