Casa popolare dopo 40 anni arriva la regolarizzazione | chiusa una vicenda storica

Dopo oltre quarant’anni si conclude una lunga vicenda riguardante un alloggio di edilizia popolare. Un residente del complesso abitativo del Parco Primavera ha ottenuto la regolarizzazione definitiva della sua casa, chiudendo così una questione iniziata negli anni ’80. La pratica, rimasta in sospeso per molti anni, si è conclusa con il rilascio del provvedimento di regolarizzazione, portando a una soluzione definitiva per la famiglia interessata.

Si chiude dopo oltre quattro decenni una vicenda abitativa che affonda le radici negli anni ’80. Un cittadino ha ottenuto la regolarizzazione definitiva del proprio alloggio di edilizia residenziale pubblica nel complesso del Parco Primavera, mettendo fine a una situazione rimasta sospesa per.🔗 Leggi su Casertanews.it

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