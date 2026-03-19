Un reclutatore insolito è arrivato a Firenze: si tratta di Gong Yoo, attore noto per la serie Squid Game, che si trova in città come turista. In strada, si aggira proponendo a passanti di partecipare a un gioco che promette grandi guadagni. La scena ha attirato l'attenzione di chi ha incontrato l’attore, coinvolto in questa iniziativa che sta facendo parlare di sé.

Firenze, 19 marzo 2026 – Se dovesse fermarvi per strada proponendovi di partecipare a un gioco in cui si possono guadagnare tanti soldi, pensateci due volte. Perché da quel gioco non è facile uscirne vivi. C’è un reclutatore speciale in giro per le strade di Firenze, ma niente paura: questa volta non sta cercando (con quel suo fare da psicopatico) concorrenti per lo spietato gioco, è semplicemente a scattare foto e video alle meraviglie della città. Dal 19 il Korea Film Fest al cinema La Compagnia e in streaming anche su MyMovies. Il divo Gong Yoo sarà protagonista di un omaggio con sei pellicole e di una masterclass.. Gong Yoo, il reclutatore di Squid Game. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è un reclutatore speciale in città: Gong Yoo, l’attore di Squid Game, turista a Firenze

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La star di “Squid Game” Gong Yoo ospite al Florence Korea Film Fest 2026. All’attore sarà dedicata una retrospettiva con una selezione di sei titoli e sarà protagonista di una masterclass il 21 marzo ore 11 al cinema La Compagnia di Firenze bit.ly/gongyoo26 x.com