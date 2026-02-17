Vinicius Jr ha commentato la perdita di Luka Modric, affermando che il suo arrivo in squadra ha portato un grande vuoto. Secondo il brasiliano, il centrocampista croato è il più forte al mondo e la sua presenza si faceva sentire in ogni allenamento. Vinicius ha ricordato con affetto le tante lezioni che riceveva dal compagno, che ora non è più con il Real Madrid.

Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti colpevoli. Non è colpa di uno o di due, è la colpa di tutti, a partire da me» Lecce, Di Francesco nel post gara: «La squadra ha fatto una partita di una grande intelligenza, sia tattica, sia di leggere i momenti della gara» Inter Juve, retroscena sorprendente: le parole di Lautaro Martínez a Kalulu che stanno accendendo il dibattito post Derby Pagelle Cagliari Lecce, Gandelman e Ramadani decidono la sfida! Serata no per Caprile! I VOTI Diretta gol Serie A: che vittoria del Lecce contro il Cagliari! Decidono Gandelman e Ramadani Fonseca, che rinascita a Lione! I tifosi lo acclamano e lui si commuove. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vinicius Jr parla di Modric: «È il migliore al mondo. Mi manca perché mi insegnava sempre qualcosa»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.