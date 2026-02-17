Vinicius Jr parla di Modric | È il migliore al mondo Mi manca perché mi insegnava sempre qualcosa

17 feb 2026

Vinicius Jr ha commentato la perdita di Luka Modric, affermando che il suo arrivo in squadra ha portato un grande vuoto. Secondo il brasiliano, il centrocampista croato è il più forte al mondo e la sua presenza si faceva sentire in ogni allenamento. Vinicius ha ricordato con affetto le tante lezioni che riceveva dal compagno, che ora non è più con il Real Madrid.

Vinicius Jr: «Modric è il migliore, mi mancano i suoi insegnamenti»

