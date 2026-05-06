Un torneo di golf si terrà prossimamente ad Antrodoco, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il progetto Rietinclude. L’evento attirerà appassionati e giocatori di diverse provenienze, pronti a mettere alla prova le proprie capacità sul campo. Le regole tecniche che definiranno la competizione sono state pubblicate e riguardano principalmente le modalità di gioco e i criteri di punteggio. La gara si svolgerà in un’unica giornata, con premi destinati ai migliori risultati.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questa gara il futuro dei progetti di Rietinclude?. Quali sono le regole tecniche che regoleranno la competizione a Antrodoco?. Chi sono i protagonisti che hanno deciso di unire sport e solidarietà?. In che modo il ricavato aiuterà concretamente le persone con disabilità?.? In Breve Torneo con formula Louisiana a 9 buche e sistema Stableford al Golf Club Centro Italia.. Partenza ore 9 con modalità shot gun per garantire l'avvio simultaneo dei giocatori.. Focaroli e Orsini coordinano l'iniziativa per trasformare l'agonismo in aiuto concreto.. Ricavato integrale destinato ai progetti di Rietinclude per il sostegno ai disabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golf ad Antrodoco: un torneo per sostenere Rietinclude

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