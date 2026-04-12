Caccia al ladro su scooter | preso 18enne dopo il colpo ad Antrodoco

Un ragazzo di 18 anni, residente in provincia dell’Aquila, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rubato in una casa in ristrutturazione ad Antrodoco. L’episodio si è verificato nel corso di un’indagine che ha portato al suo fermo, successivamente effettuato dopo una caccia su scooter. Il giovane è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

Un giovane di 18 anni, residente in provincia dell’Aquila, è stato fermato dai Carabinieri dopo aver messo a segno un furto in una casa in fase di ristrutturazione ad Antrodoco. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di ricettazione e furto in abitazione dopo una fuga su uno scooter che era stato precedentemente sottratto a Passo Corese il 4 aprile scorso. L’episodio si è consumato nel pomeriggio, quando il diciottenne ha approfittato del momento in cui gli operai non erano presenti sul cantiere per introdursi nell’immobile. Una volta all’interno, il giovane ha sottratto due giubbotti contenenti documenti personali e una somma di circa 800 euro in contanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia al ladro su scooter: preso 18enne dopo il colpo ad Antrodoco Caccia al latitante: preso nel casolare dopo il tentato omicidioIl personale del Commissariato di Castel Volturno ha intercettato e arrestato nella mattinata del 9 aprile un uomo latitante, destinatario di un... Svaligiato bar ad Agropoli, ladro in scooter sfonda la vetrina: indagini in corsoUn furto è stato messo a segno la scorsa notte ai danni del Bar Mercà Bistrot ad Agropoli, situato all'interno dell'area mercatale.