A Antrodoco, due cani senza microchip sono stati portati in una struttura di accoglienza. Al momento, si trovano lì in attesa di ulteriori decisioni, con la possibilità di essere trasferiti altrove nei prossimi giorni. La mancanza di identificazione elettronica rende difficile risalire alla loro proprietà e potrebbe portare a interventi delle autorità competenti. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cerca una soluzione definitiva.

A Antrodoco, due esemplari canini privi di identificazione elettronica sono attualmente ospiti di una struttura di accoglienza, con il rischio concreto di essere trasferiti a breve. La vicenda è scaturita dopo che i due animali sono stati avvistati mentre seguivano una femmina in calore, la quale, essendo regolarmente microchippata, è stata già riaffidata al suo proprietario. I soggetti coinvolti, descritti dai volontari come soggetti estremamente docili e con una spiccata propensione al contatto umano, potrebbero avere dei padroni legittimi. Tuttavia, l’assenza di un dispositivo di identificazione ha impedito l’immediato riconoscimento della proprietà, e finora non si sono registrate manifestazioni di interesse da parte di chi potrebbe cercarli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia ai padri ad Antrodoco: due cani senza chip rischiano

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