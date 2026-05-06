Glovo e Deliveroo davvero etiche con i rider? L' Antitrust apre due istruttorie e manda la Finanza nelle sedi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie nei confronti di alcune società del gruppo Glovo, e ha inviato le forze di polizia finanziaria presso le sedi delle aziende coinvolte. Le indagini riguardano il rispetto delle norme sulla tutela dei diritti dei rider e sulla correttezza delle pratiche commerciali adottate dalle piattaforme di consegna. Le autorità hanno confermato l’apertura dei procedimenti senza fornire ulteriori dettagli.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23 S.A., Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l.) e un’istruttoria nei confronti di Deliveroo Italy Srl per possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. Le società, si legge in una nota dell’Authority, avrebbero messo in evidenza, nelle proprie comunicazioni rivolte ai consumatori (ad esempio, nel codice etico e sul loro sito web nelle sezioni «chi siamo"), un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero.🔗 Leggi su Feedpress.me

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