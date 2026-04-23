Due agenti della CIA hanno perso la vita in Messico al termine di un’operazione antidroga. L’incidente si è verificato durante una missione legata alle attività contro i cartelli della droga. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle operazioni condotte in zone ad alta tensione tra le forze di sicurezza e i gruppi criminali.

Due agenti della CIA sono morti in un incidente che si è verificato in Messico al termine di un’operazione antidroga. L’agenzia di spionaggio statunitense ha ampliato in modo significativo il suo ruolo nel contrasto ai cartelli della droga che operano in Sudamerica durante la seconda amministrazione Trump ed è attiva da diverso tempo proprio in Messico, dove sono stati schierati diversi asset, militari e dell’intelligence, per contrastare il traffico degli stupefacenti diretti negli Stati Uniti, in particolare il temuto fentanyl, un oppioide sintetico con alto potere analgesico e anestetico. Le operazioni condotte dalla Central Intelligence...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Morti due agenti Usa in Messico: la CIA e le operazioni contro i cartelli della droga

2 CIA members killed in Mexico crash after anti-drug operation

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