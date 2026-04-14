Dopo la scomparsa della madre, l’attrice ha comunicato il suo desiderio di diventare una death doula, ovvero un’assistente che supporta le persone negli ultimi momenti di vita. A 58 anni, l’attrice premio Oscar ha annunciato questa scelta, che si aggiunge alla sua carriera nel cinema. Ha spiegato di voler dedicarsi ad accompagnare gli altri negli ultimi giorni di vita, coinvolgendo un percorso di formazione specifico.

N icole Kidman è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita. A 58 anni, l’attrice americana premio Oscar ha deciso che, accanto alla carriera cinematografica, intraprenderà un percorso formativo come death doula, ovvero doula del fine vita. Si tratta di una figura di accompagnamento che offre supporto pratico, emotivo e spirituale alle persone negli ultimi giorni della loro esistenza, senza sostituirsi al personale medico, ma garantendo presenza, ascolto e sostegno umano in una fase estremamente delicata. Kidman ne ha parlato apertamente durante una conferenza stampa al War Memorial Gymnasium dell’Università di San Francisco e, secondo quanto riportato dal San Francisco Chronicle, l’idea le è venuta dopo la scomparsa della madre, Janelle Ann Kidman, nel settembre 2024.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la morte della madre, l'attrice ha rivelato voler diventare una "death doula": «Vorrei accompagnare gli altri negli ultimi giorni di vita»

Nicole Kidman: «Mi sto formando come “doula della morte”, voglio accompagnare gli altri nel fine vita»Kidman era alla Mostra del Cinema di Venezia, dove doveva ritirare la Coppa Volpi per Babygirl, quando sua madre nel settembre 2024 morì.

Nicole Kidman ha rivelato la sua nuova vocazione: diventare doula della morte, figura specializzata nel dare sollievo ai malati terminaliL’attrice premio Oscar, 58 anni, lo ha annunciato durante un panel all'Università di San Francisco, spiegando di avere preso questa decisione dopo la...