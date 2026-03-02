Nella notte tra il primo e il 2 marzo, Beirut è stata colpita da raid aerei israeliani. L’attacco avviene nel contesto di un’escalation militare tra Israele e Hezbollah, e segue un attacco di questo gruppo nel territorio israeliano. Il fronte libanese si riaccende dopo la morte di Khamenei, con i bombardamenti che coinvolgono la capitale libanese.

Il bombardamento israeliano su Beirut nella notte tra il primo e il 2 marzo non è soltanto una risposta militare a un attacco di Hezbollah. È il segnale che il fronte libanese, rimasto formalmente sotto il fragile ombrello del cessate il fuoco del novembre 2024, è rientrato dentro la logica della guerra regionale aperta dopo l'uccisione di Ali Khamenei. In apparenza il meccanismo è lineare: Hezbollah colpisce un obiettivo nei pressi di Haifa con razzi e droni, Israele reagisce colpendo la periferia meridionale di Beirut, il Sud del Libano e la Valle della Bekaa. In realtà il significato politico è molto più ampio. Il Libano torna a essere il...

© It.insideover.com - Beirut sotto le bombe di Israele: il fronte libanese si riaccende dopo la morte di Khamenei

